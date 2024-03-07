2024-03-07 22:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجد ملايين المسافرين أنفسهم عالقين في جميع أنحاء ألمانيا بعد تجدد الإضرابات التي تنظمها نقابتان اعتبارا من يوم الخميس ولمدة يومين، وتدور حول ملفي الأجور وظروف العمل. وأدى إضراب سائقي القطارات لإلغاء حوالي 80 بالمائة من رحلات قطارات المسافات الطويلة، وقطارات الرحلات الإقليمية وقطارات الركاب. وتأثرت حركة السفر جوا أيضا، حيث أضرب موظفو […]

ظهرت المقالة شل حركة ملايين الألمان جراء تجدد إضرابات عمال المطارات والسكك الحديد أولاً على ايرث نيوز.