وزير النقل: العراق يسعى الى تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المنطقة

2024-03-07 23:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، أن العراق يسعى الى تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المنطقة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير النقل ترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى الى دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة التجربة الميدانية في تطبيق الحوكمة والأنظمة الرقمية على عملية نقل البضائع بواسطة نظام العبور (الترانزيت)".وأضافت أن "الوزير عقد، اليوم الخميس، اجتماعا مع وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والكابتن محمد جمعة الشامسي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، لبحث الشراكة والتعاون المتبادل والمجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع النقل".وتابعت، أن "السعداوي ناقش مع المسؤولين الإماراتيين التجربة الميدانية في تطبيق الحوكمة والأنظمة الرقمية على عملية نقل البضائع بواسطة نظام العبور (الترانزيت)، وحيثيات مشروع طريق التنمية واهميته الاقتصادية للعراق والمنطقة والعالم".واستعرض السعداوي، بحسب البيان، "المشاريع الستراتيجية التي تضطلع بها وزارة النقل، لا سيما مشروع طريق التنمية"، موضحا أن "ملف قطاع النقل يتصدر سلّم الأولويات لدى حكومتنا العراقية"، كونه يشكل مقياساً لتقدم ونهضة الأمم والمجتمعات، الامر الذي حتّم علينا إيجاد خطط استراتيجية وسياسات ومشاريع تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي، وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية، الذي سيشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري، وسيحول العراق إلى محطة رئيسة للتجارة بين آسيا وأوروبا".و أعرب عن "سعي الوزارة من خلال طريق التنمية الى تحقيق تكامل اقتصادي بين دول المنطقة، عبر تيسير حركة البضائع والخدمات، وبما يوفّر بيئةً مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي"، مبينا أن "طريق التنمية بما يشتمل عليه من مشاريع مختلفة، سيكون حجر الزاوية لاقتصاد مستدام، والذي نطمح من خلاله الى بناء شراكة إقليمية تسهم في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي للمنطقة والعالم، بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لبلدنا، والذي يربط القارة الآسيوية بالقارة الأوروبية".ونوه بان "التجارب الميدانية في العمل على هذا مشروع طريق التنمية وضعتنا أمام الكثير من التحديات، التي قطع العراق شوطا طويلا في مهمة تجاوزها، وتلبية متطلبات هذا المشروع".وختم حديثه بالقول، "أننا نأمل دفع عجلة العمل والتنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنامية".بدوره، قال وزير الطاقة والبنية التحتية، وفقا للبيان، انه "لطالما أثمرت لقاءاتنا مع أشقائنا في جمهورية العراق عن رغبة حثيثة في الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين إلى مستويات أكثر تميزاً. ويمثل اجتماعنا هذا خطوة متقدمة في طريق تعزيز ريادة بلدينا على الساحتين الإقليمية والعالمية، والوصول بقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى أعلى مستويات التنافسية والجاذبية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق التقدم والرخاء للشعبين الشقيقين".فيما أكد وزير الدولة الاماراتي للتجارة الخارجية: أن "قيادة دولة الإمارات تولي أهمية بالغة لتفعيل العمل مع أشقائنا في جمهورية العراق وتعزيز الانفتاح الاقتصادي بين البلدين والتعاون في مجالات العمل المشتركة. ولا شك في أن لاجتماع اليوم أهمية خاصة حيث تم استعراض المزيد من الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات والعراق".