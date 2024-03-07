الاطاحة بمنتحل صفة "لواء" واعتقال مزور هويات أمنية في بغداد

2024-03-07 23:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في بغداد، يوم الخميس، الاطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (لواء)، فيما ألقت القبض على متهم آخر بتزوير الهويات في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها "تمكنت من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (لواء) في رئاسة الوزراء بمنطقة القاهرة ببغداد، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (160/ انتحال صفة)، ضبط بحوزته هويات مزورة وأسلحة خفيفة".

وتابع "حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة".

وأضاف بيان المديرية أن مفارزها أيضا "تمكنت من إلقاء القبض على متهم يقوم بتزوير هويات تابعة إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى تزوير تخاويل العجلات المظللة".

واوضح البيان "حيث تم ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء تسليمه هويات وتخاويل مزورة بمنطقة الكرادة ببغداد والعثور بحوزته على هويات مزورة تم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء".