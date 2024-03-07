توجيه من الرشيد بشأن السلف والقروض

2024-03-07 23:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الخميس، (7 آذار 2024)، فروعه باستقبال المواطنين والموظفين الراغبين بالحصول على السلف والقروض.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمصرف تلقته "بغداد اليوم"، ان "مدير عام المصرف، محمد سمير عباس، وجه باستقبال المواطنين والموظفين الراغبين بالحصول على (السلف والقروض) المحددة والمباشرة بالترويج وفق التعليمات والضوابط التي وضعت".

كما وجه عباس وفقاً للبيان "باطلاق كافة انواع الائتمان المتاحة لدى المصرف".

وحذر المصرف "من التعامل مع الصفحات بمواقع التواصل والمواقع والمكاتب الأهلية التي تدعي ارتباطها بالمصرف" مؤكداً، ان "تعامل الزبون يكون مع المصرف مباشر من دون أي وسيط".



