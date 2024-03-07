نجاة مهندس بكهرباء الجنوب من محاولة اغتيال

2024-03-07 23:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (7 اذار 2024)، بنجاة موظف بالكهرباء في محافظة البصرة من محاولة اغتيال.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "موظف مهندس يدعى وسام الحلفي يعمل في كهرباء الجنوب نجا من محاولة اغتيال في منطقة الكرمة حيث تم اطلاق النار عليه اثناء قيادة مركبته نوع جمسي من قبل مجهولين خلال عودته من منزل عائلته في منطقة الكرمة".

واكد شخص مقرب من المهندس انه "لا توجد لديه اي خلافات او عداء شخصي مع أي جهة سياسية فيما تم مطالبة الجهات الامنية فتح تحقيق بأسباب الحادث".