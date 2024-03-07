مديرية الاستخبارات تطيح بمنتحل صفة لواء ومتهم بتزوير هويات تابعة لرئاسة الوزراء والبرلمان ببغداد

2024-03-07 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس، الاطاحة بمنتحل صفة لواء ومتهم بتزوير هويات تابعة لرئاسة الوزراء والبرلمان ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع تمكنت من الاطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (لواء) في رئاسة الوزاراء بمنطقة القاهرة ببغداد، الصادره بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١٦٠/ انتحال صفة)، ضبط بحوزته هويات مزورة وأسلحة خفيفة، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وإحالة إلى الجهات المختصة".وأضافت أنه "على صعيد اخر وبعد استحصال الموافقات القضائية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من إلقاء القبض على متهم يقوم بتزوير هويات تابعة إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب العراقي بالإضافة إلى تزوير تخاويل العجلات المظللة، حيث تم ضبط المتهم بالجرم المشهود اثناء تسليمه هويات وتخاويل مزورة بمنطقة الكرادة ببغداد والعثور بحوزته على هويات مزورة تم مصادرتها وإحالة المتهم إلى القضاء".