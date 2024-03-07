"شجار أطفال" يتسبب بمقتل شخص وإصابة آخر في السليمانية

2024-03-07 23:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار في محافظة السليمانية.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لمراسل وكالة شفق نيوز: "مساء اليوم حصل شجار مسلح بين عائلتين في منطقة رابرين بمحافظة السليمانية أدت الى مقتل مواطن وإصابة آخر باطلاقات نارية".

وأضاف إن "جثة القتيل تخضع حاليا لفحص الطب الشرعي في السليمانية، والمصابين تحت المراقبة الطبية".

واشار المصدر الى أن "الحادث كان بسبب شجار اطفال تطور إلى نزاع بين عائلتين".