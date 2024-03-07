مصرف الرشيد يطلق منح الائتمان ويحذر المواطنين من عدة جهات

2024-03-07 23:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مصرف الرشيد، يوم الخميس، طلاق منح الائتمان بكافة انواعه، فيما حذر من التعامل مع البيجات والمواقع والمكاتب الاهلية.

وذكر بيان لاعلام المصرف ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مدير عام المصرف، محمد سمير عباس وجه بإطلاق كافة انواع الائتمان المتاحة لدى المصرف، ووجه الفروع باستقبال المواطنين والموظفين الراغبين بالحصول على (السلف والقروض) المحددة والمباشرة بالترويج وفق التعليمات والضوابط التي وضعت".

وحذر المصرف من "التعامل مع البيجات والمواقع والمكاتب الاهلية التي تدعي ارتباطها بالمصرف".

واكد على ان "تعامل الزبون يكون مع المصرف مباشر بدون اي وسيط".