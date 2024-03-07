2024-03-07 23:30:12 - المصدر: منصة إيشان

بين إخراجه من رئاسة البرلمان، ورفع قضية البعث بوجه مرشحه الذي يكون بديله، يظهر محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم، ومنذ أيام عند أماكن صنع القرار، في جولة بدأها من قصر محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء. وتراقب أعين الحلبوسي، جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، وخشيته من إبعاد يده بشكل تام عن مطرقة رئيس مجلس النواب، التي […]

ظهرت المقالة مع احتدام الصراع على “المطرقة”.. الحلبوسي يظهر في أماكن صنع القرار أولاً على Eishan.