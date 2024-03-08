بعد 3 ساعات.. كشف جريمة قتل والقبض على الجناة بأيسر الموصل

2024-03-08 00:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- اليوم

كشفت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، (7 آذار 2024)، عن جريمة قتل خلال ثلاث ساعات من وقوعها في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود اخبار عن وقوع جريمة قتل لأحد المواطنين داخل داره في منطقة (حي الانتصار) في الجانب الايسر لمدينة الموصل، تم تشكيل فريق عمل بإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى وقسم مكافحة الإجرام ومديرية إستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وقسم إستخبارات التقنيات والمعلوماتية، وبعد إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة والمعلومات والبحث والتحري عن مرتكبي الجريمة".

وأضاف "تمكن فريق العمل من كشف جريمة القتل والتوصل الى هوية الجناة والقبض عليهم خلال ثلاث ساعات من وقوعها وتبين إن الجناة متهمين (اثنين)، تم تدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا".

ولفت البيان الى ان "سبب اقدام المتهمين على الجريمة بسبب دوافع مادية".



