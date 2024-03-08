المؤيد يلتقي الوكالة الأمريكية للإعلام ويؤكد أهمية نقل الصورة الحقيقية عن العراق

2024-03-08 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، اليوم الخميس، بوفد رفيع المستوى من الوكالة الامريكية للاعلام العالمي، فيما أكد أهمية نقل الصورة الحقيقية عن العراق.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، التقى اليوم الخميس في مقر السفارة العراقية بواشنطن، وفداً رفيع المستوى من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي USAGM وذلك على هامش مشاركة العراق في أعمال القمة الرقمية للبنك الدولي 2024، بحضور كل من المدير القانوني للوكالة "ديفيد كليغرمان"، والمستشار العام فيها "رويس مين"، والقائم بأعمال مدير صوت أمريكا "جون ليبمان" ، ومدير العمليات المالية "ترينا ميكسون"، والمستشار الأول للوكالة "جيريمي جروس" بالإضافة إلى القائم بأعمال مدير قسم تقنيات البث "كين كليربوت".وأضافت أن "اللقاء تطرق إلى ضرورة تبادل الخبرات والزيارات الإعلامية بين مؤسسات البلدين والاستفادة من التجارب الفريدة التي تضطلع بها هذه المؤسسات".وأكد المؤيد خلال اللقاء، على "أهمية تعزيز أطر التفاهم المشترك في المجالات الإعلامية وأهمية التعاون مع الحكومة العراقية في نقل الصورة الحقيقية عن البلاد، منوهاً بالدور الهام الذي تمارسه وسائل الإعلام العراقية في تعزيز النزاهة وسيادة الدولة والقانون".يشار إلى أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي USAGM منظمة رسمية تابعة للإدارة الأمريكية وتقع على عاتقها مختلف وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.