القبض على شخص بعد خطفه لطفل ورميه اثناء مطاردته في الشعلة

2024-03-08 00:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، يوم الخميس، (7 آذار 2024)، القبض على متهم بخطف طفل في منطقة الشعلة ببغداد.

وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد/ الكرخ تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود معلومات عن وجود أحد الاشخاص قام بخطف طفل من داخل عجلة والدته ضمن منطقة الشعلة (الدوانم)، تم على الفور توجيه دوريات مشتركة من مركز شرطة شهاب التميمي ودوريات نجدة الشعلة".

وأشار الى انه "ونتيجة التحرك السريع وتطويق المنطقة والتفتيش الدقيق تم ملاحظة المتهم حيث قام برمي الطفل وبعد مطاردته تم القبض عليه وإيداعه التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".