2024-03-08 00:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حدد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، موعد الإعلان عن القائمة النهاية لمنتخب “أسود الرافدين”. وقال كاساس لـ”ايرث نيوز” على هامش مشاركته في حفل جوائز سوكر ستار، إن “القائمة النهاية للمنتخب العراقي التي ستشارك في مباراتي الفلبين في التصفيات الآسيوية المزدوجة، سنعلن عنها نهاية الأسبوع المقبل”. وأوضح أن “مباراة الفلبين ستكون […]

ظهرت المقالة كاساس يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.