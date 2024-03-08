2024-03-08 00:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه مدير عام مصرف الرشيد، محمد سمير عباس، اليوم الخميس، باطلاق كافة انواع الائتمان المتاحة لدى المصرف. ووجه الفروع بحسب بيان تلقته ايرث نيوز ، “باستقبال المواطنين والموظفين الراغبين بالحصول على ( السلف والقروض) المحددة والمباشرة بالترويج وفق التعليمات والضوابط التي وضعت”. وحذر من “عدم التعامل مع البيجات والمواقع والمكاتب الاهلية التي تدعي […]

ظهرت المقالة مصرف الرشيد يوجه بمنح الائتمان للمواطنين أولاً على ايرث نيوز.