كوردستان تتفق مع مصر على التسويق للسياحة في الإقليم

2024-03-08 00:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في اليوم الثالث والأخير لمعرض السياحة الدولي في برلين (ITB Berlin)، التقى الوفد السياحي لحكومة إقليم كوردستان برئاسة أمل جلال، مع مسؤولي السياحة المصريين، وتم التباحث بشأن ضرورة توثيق التعاون بين شركات السياحة في إقليم كوردستان ومصر بهدف تبادل المجموعات السياحية.

وجاء في بيان لهيئة السياحة في اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمراراً لنشاطات وفد هيئة السياحة في معرض آي تي برلين، عقد عدد من اللقاءات المهمة مع الدول والشركات المشاركة في المعرض بهدف تسويق سياحة إقليم كوردستان والتعريف به كوجهة سياحية.

واضاف البيان انه في لقاء مع رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية عمرو القاضي، تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات السياحية بين إقليم كوردستان ومصر.

واوضح البيان انه في اللقاء الذي حضره مدير الشؤون القانونية للهيئة وصاحب شركة سياحة كوردستانية، سلطت أمل جلال الضوء على قطاع السياحة في إقليم كوردستان وأشارت إلى أن كوردستان تتمتع بقاعدة سياحية قوية، مشيرا إلى أنها قامت بتعريف رئيس هيئة السياحة المصرية وأعضاء الوفد المصري على الأمن والاستقرار وروح الضيافة التي تتواجد في كوردستان وطلبت منهم تشجيع شركات السياحة المصرية على جلب السياح إلى إقليم كوردستان.

وتابع البيان انه الجانبين اتفقا على ضرورة توثيق التعاون بين شركات السياحة في إقليم كوردستان ومصر بهدف تبادل المجموعات السياحية، ولهذا الغرض تقرر عقد اجتماع مشترك بين شركات السياحة في الجانبين في المستقبل.

ونوه البيان الى انه وفي وقت لاحق، وفي الجناح العراقي، عقد اجتماع بين رئيسي هيئة سياحة إقليم كوردستان وهيئة السياحة العراقية، حيث تم التأكيد على ضرورة مزيد من التنسيق والأنشطة السياحية المشتركة.

ويعد معرض برلين الدولي للسياحة من أهم المعارض السياحية وأكثرها تأثيرا في العالم ويشارك فيه سنويا عدد كبير من الشركات والمؤسسات السياحية من أكثر من 160 دولة حول العالم وبدأ في 5 آذار الحالي ويستمر لمدة ثلاثة أيام.