الاتحاد العراقي لكرة القدم يفوز بجائزة أفضل اتحاد رياضي لعام 2023

2024-03-08 01:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصل الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، الخميس، (7 آذار 2024)، على جائزةِ سوكر ستار لعام 2023 كأفضل اتحادٍ رياضي.

وقال اتحاد الكرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان الفوز "يعودُ للنتائج الايجابيّة والمُميزة للمُنتخباتِ الوطنيّة في البطولاتِ الدولية، والطفرة النوعية في عملِ الاتحاد من جميع النواحي، وإطلاق دوري نجوم العراق، وإدخال منظومة الفار في الملاعب كافة، وهذا كله أدّى إلى أن يحصد اتحادُ الكرة الجائزةَ بجدارةٍ واستحقاق".

وتسلم الجائزة، في الاحتفاليةِ التي أقيمت اليوم الخميس في المسرح الوطنيّ، النائبُ الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود من مستشار رئيسِ الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان، وبحُضور أعضاء الاتحاد أحمد الموسوي ومحمد ناصر، وجمع غفير من الشخصياتِ الرياضيّة، والعديد من اللاعبين والمدربين المكرّمين من مُختلفِ الألعاب.

وقال النائبُ الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، إن "الحُصولَ على لقبِ الأفضل يزيد من المسؤوليةِ الملقاة على عاتقنا، ويجعلنا نعملُ بهمةٍ أعلى من أجل الحِفاظِ على النجاح والتفوق بما يخدم عمليةَ الارتقاء بالمنظومةِ الكروية، وتطوير المنتخبات الوطنيّة وإحراز أفضل الانتصارات".

كما نال الحكمُ الدوليّ أحمد كاظم جائزةَ أفضل حكم دولي لعام 2023، والحكم المساعد أحمد صباح حصدَ جائزةَ الأفضل، وأمير داود كأفضل حكم مساعد ثانٍ لعام 2023.