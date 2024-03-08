الخدمة يكشف موعد اطلاق استمارة التوظيف الخاصة بحملة الشهادات والأوائل

2024-03-08 01:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، النصف الثاني من الشهر الجاري موعدا لاطلاق استمارة التوظيف الخاصة بحملة الشهادات العليا والأوائل. وذكر بيان للمجلس تلقته الفرات نيوز ان “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي اليوم الخميس استقبل نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النائب محمد البلداوي، لمتابعة اخر اجراءات المجلس تجاه المتقدمين على استمارة التوظيف […]

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