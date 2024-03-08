أوباميانج يعتلي عرش بطولات أوروبا

2024-03-08 08:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد (بيير إيميريك أوباميانج) فريقه أولمبيك مارسيليا للتغلب على ضيفه فياريال برباعية دون رد في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.المهاجم الجابوني وقع على هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42، والثاني بعد 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني.وبحسب شبكة (سكواكا) للإحصائيات، فإن أوباميانج هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف بكافة البطولات الأوروبية هذا الموسم برصيد (9) أهداف.ولا يوجد لاعب آخر، يتفوق على أوباميانج، سواء في دوري الأبطال، الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.كما أشارت إلى وصول لاعب آرسنال وبرشلونة السابق، إلى هدفه رقم (32) في اليوروبا ليج، معززاً رقمه القياسي في البطولة.وأضافت "أصبح أوباميانج الآن، أكثر من سجل أهدافاً في البطولة بكلتا نسختيها، كأس الاتحاد والدوري الأوروبي، متجاوزاً السويدي هنريك لارسون".المصدر : كورة