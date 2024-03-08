جيرو يلاحق كين في قائمة فريدة

2024-03-08 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم ميلان هدف فريقه الأول خلال لقاء سلافيا براج الذي اقيم على ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب دور ال16 للدوري الأوروبي.وأحرز جيرو الهدف في الدقيقة (34) مستغلاً كرة عرضية متقنة من زميله رافائيل لياو ليقابلها المهاجم الفرنسي برأسية داخل الشباك.وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن جيرو سجل (7) أهداف من رأسيات في جميع المسابقات هذا الموسم، ليصبح ثالث أكثر لاعب تسجيلا للرأسيات من بين لاعبي الدوريات الخمس الكبرى.وأوضحت الشبكة أن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، يعد أكثر لاعب سجل بالرأس في الدوريات الكبرى بواقع (8) أهداف، ويأتي خلفه خوسيلو مهاجم ريال مدريد وجيرو، بذات الرصيد.المصدر : كورة