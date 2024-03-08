ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية يؤدي لانخفاض الطلب على المعدن الأصفر

2024-03-08 09:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال محللون وتجار، يوم الجمعة، إن ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية قد يضعف الاستهلاك خلال موسم الزفاف في الهند، لكن الصين، أكبر مشترٍ للذهب، ستشهد طلباً قوياً على الملاذ الآمن هذا العام.

وتمثل الصين والهند معًا أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي على الذهب.

وسجلت الأسعار الفورية القياسية مستوى قياسيا مرتفعا عند 2164.09 دولارا يوم الخميس، مدفوعة في الغالب بالرهانات على التيسير النقدي الأمريكي، مما يزيد شهية المستثمرين للذهب الورقي ذو العائد الصفري مقابل الأصول المنافسة مثل سندات الخزانة والدولار.

وفي الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم ومستورد رئيسي، ارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 65.587 روبية لكل 10 جرام.

وأدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض الطلب مما دفع التجار إلى تقديم تخفيضات بنحو 14 دولارًا للأوقية فوق الأسعار المحلية الرسمية - بما في ذلك 15% رسوم استيراد و3% رسوم مبيعات - مقابل علاوات الأسبوع الماضي البالغة 1 دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال بريثفيراج كوثاري، رئيس جمعية السبائك والمجوهرات الهندية المحدودة: "لا يمكن للمستهلكين أن يلتفوا حول مستويات الأسعار الحالية. إذا ظلت الأسعار مرتفعة، فسوف يؤثر ذلك على الطلب خلال موسم الزفاف الحالي".

وقال محللون إن ارتفاع أسعار الذهب قد يجذب أيضًا بعض الاهتمام الجديد من المستثمرين في مناطق أخرى.

وقال ألكسندر زومبفي، كبير تجار المعادن الثمينة في هيرايوس، إن الارتفاع المستمر قد ينعش نشاط الشراء في ألمانيا، وهي مركز رئيسي للبيع بالتجزئة للعملات المعدنية والسبائك.