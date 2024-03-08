ارتفاع أسعار النفط مع زيادة الطلب في أمريكا والصين

2024-03-08 09:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدفوعة بتنامي الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وفي الوقت الذي أعطى فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارة إيجابية بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.45 بالمئة، أو 37 سنتا، إلى 83.32 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61 بالمئة أو 48 سنتا إلى 79.44 دولارا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت بمقدار 4.5 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.1 ملايين برميل. وانخفض كلاهما أكثر من المتوقع في علامة على الطلب القوي.

وفي الصين، ارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 5.1% في الشهرين الأولين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وزاد استهلاك الوقود في الهند بنسبة 5.7% على أساس سنوي في فبراير وسط نشاط قوي للمصانع في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم. .