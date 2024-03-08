البيت الأبيض يختار وزير التعليم لمهمة “الناجي المعين”

2024-03-08 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اختار البيت الأبيض وزير التعليم في الحكومة الأمريكية ميغيل كاردونا ليكون “الناجي المعين” خلال إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حال الاتحاد اليوم الجمعة. وهذه المهمة التي أوكلها البيت الأبيض لكاردونا تعني أنه “سيكون الشخص الذي يتولى قيادة البلاد في حال حدث هجوم قضى على الرئيس والحكومة الأمريكية بأكملها خلال إلقاء الخطاب في مبنى […]

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