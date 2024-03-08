2024-03-08 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن دخول بضائع في جمرك ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم قصر، مشيرة إلى أن التصريح بدخول تلك الشحنات يتعلق حصرًا بالبضائع والمواد التي جرى تدقيقها ومعالجتها وفق الإجراءات الجمركية التي سبقت الشروع بالأتمتة الإلكترونية. وذكر بيان للوزارة ورد”ايرث نيوز”، أن “وزارة المالية تجدد التأكيد على إرساء معايير […]

ظهرت المقالة وزارة المالية تصدر توضيحاً يخص دخول البضائع في ميناء أم قصر أولاً على ايرث نيوز.