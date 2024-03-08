2024-03-08 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على تدريبات قصف مدفعي شاركت فيها وحدات في الخطوط الأمامية قادرة على ضرب “عاصمة العدو”.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن التدريبات أجريت أمس الخميس بهدف “تعزيز وضع الاستعداد القتالي والقدرة الحربية الفعلية لقوات المدفعية”.وأضافت الوكالة: “بدأت […]

ظهرت المقالة كيم يشرف على مناورات وحدات قادرة على ضرب “عاصمة العدو” أولاً على ايرث نيوز.