2024-03-08 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أوصت منظمة الصحة العالمية، في بيان لمكتبها الأوروبي، بعدم تناول المشروبات الكحولية خلال اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، بسبب خطر الإصابة بسرطان الثدي. وجاء في البيان: “سيحتفل كثير من الناس بعيد الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، من خلال رفع كأس من المشروبات الكحولية، غافلين عن حقيقة أن استهلاك الكحول […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تطلق تحذيرا بمناسبة يوم المرأة العالمي أولاً على ايرث نيوز.