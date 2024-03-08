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الصحة العالمية تطلق تحذيرا بمناسبة يوم المرأة العالمي

الصحة العالمية تطلق تحذيرا بمناسبة يوم المرأة العالمي
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بمناسبة يوم المرأة العالمي
2024-03-08 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أوصت منظمة الصحة العالمية، في بيان لمكتبها الأوروبي، بعدم تناول المشروبات الكحولية خلال اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، بسبب خطر الإصابة بسرطان الثدي. وجاء في البيان: “سيحتفل كثير من الناس بعيد الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، من خلال رفع كأس من المشروبات الكحولية، غافلين عن حقيقة أن استهلاك الكحول […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تطلق تحذيرا بمناسبة يوم المرأة العالمي أولاً على ايرث نيوز.

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