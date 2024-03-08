غوتيريش يحث طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان

2024-03-08 09:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طرفي الصراع في السودان على وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان، محذرا من “التطورات الخطيرة” التي قد تؤدي إلى تفتيت البلاد. وحذر غوتيريش من أن “الصراع المتواصل منذ عام تقريبا يهدد وحدة البلاد وقد يؤدي إلى “عدم استقرار إقليمي بأبعاد مأساوية”. وجاءت مناشدة الأمين العام قبل […]

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