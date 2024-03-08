نيجيرفان بارزاني يدعو لإيلاء المزيد من الاهتمام بترشيح النساء في الانتخابات القادمة

2024-03-08 09:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بترشيح النساء في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر حزيران/ يونيو المقبل في الإقليم.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الإقليم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه بهذا المناسبة "أبارك لجميع نساء كوردستان والعراق والعالم باليوم العالمي للمرأة، وأدعم مساعيهن وأعمالهن وكفاحهن في سبيل تحقيق المساواة وجميع حقوق المرأة بكل قناعة وبكل الإمكانات كما هي الحال دائماً، وأرجو لهن دوام التقدم والنجاح.

وأضاف أنه "في هذه الذكرى، نستذكر بتقدير وعرفان كل النساء الجريئات اللواتي قضين خلال مسيرة كفاحهن لحماية حقوقهن والدفاع عنها، أو ذهبن بدون وجه حق ضحايا للعنف والفكر المتطرف والمتخلف. ونؤكد وقوفنا بكل قوة في وجه كل فكر وخطاب وظلم واعتداء ومضايقة وإجحاف بحق النساء".

وقال رئيس اقليم كوردستان ايضا "بينما نتطلع بتفاؤل وبعين الأمل إلى فعالية ومشاركة واشتراك المرأة في جميع مجالات الحياة بكوردستان، نؤكد أننا نطمح للمزيد وسنستمر كما فعلنا دائماً في العمل وبذل الجهود لضمان المزيد من دور وحضور وفرص ومكانة المرأة في جميع قطاعات ومجالات الحياة"، داعيا "الأطراف السياسية إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بترشيح النساء في الانتخابات القادمة".

وتابع بالقول "إن مجتمعاً حراً مدنياً متقدماً آمناً مطمئناً ينشئ جيلاً صحياً كفوءاً ويؤسس لمستقبل أفضل، لا يتحقق بدون الحرية والمساواة وحقوق المرأة. لذا فإن من واجب الجميع في كل مستويات المجتمع أن ندعم بهذه القناعة والفهم نضال المرأة ونكون معهن حتى النهاية".

وكان الرئيس نيجيرفان بارزاني قد أصدر في مطلع شهر آذار/مارس الجاري مرسوماً إقليمياً قرر فيه تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وعقبها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب التسجيل أمام التحالفات والأحزاب الكوردية الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ودعت المفوضية في بيان، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في الإقليم والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لسنة 2024 عن فتح باب التسجيل للتحالفات السياسية.