اليوم .. خمس مباريات في دوري النجوم الكروي

2024-03-08 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ(19) من دوري النجوم الكروي للمحترفين للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة خمس مباريات على ملاعب بغداد والمحافظات.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أبرز لقاءات اليوم سيجمع فريق الشرطة الوصيف بمتحديه الكرخ، ويبحث القيثارة عن حصد النقاط الكاملة بغية تقليص الفارق مع الجوية المتصدر، وتبدو حظوظ الأخضر هي الأوفر للتفوق في المباراة عطفاً على الفوارق الفنية، إلا أن الكناري عازم على إيقاف طموحات الشرطة، معتمداً على المعنويات المرتفعة عقب تغلبه في الجولة السابقة على نفط البصرة خارج قواعده".وأضاف أن "فريق الشرطة يقف في وصافة سلم الترتيب برصيد (39) نقطة، بينما يمتلك فريق الكرخ (17) نقطة في المركز السابع عشـر".وأوضح أن "فريق نوروز سيلتقي مع الحدود سعياً منه لنفض غبار الخسارة الأخيرة أمام النجف وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ الهدف المنشود، بدوره يحل كربلاء ضيفاً على نفط ميسان، ويسعى فريق أربيل للفوز حينما يلاعب دهوك في ديربي الشمال، من جانبه يحط نفط البصرة الرحال لملاقاة الكهرباء".