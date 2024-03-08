2024-03-08 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهدت أرباح البنوك الأميركية تراجعاً بنحو النصف في الربع الرابع من 2023، إذ بدأت البنوك الكبرى دفع رسوم ضخمة للمساعدة في تعويض التكاليف التي تكبدتها نتيجة إفلاس عدد من البنوك ربيع العام الماضي. ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية يوم الخميس السابع من مارس آذار، فإن حوالي 70% من التراجع بنحو […]

ظهرت المقالة انخفاض أرباح البنوك الأميركية 44% خلال الربع الاخير من 2023 أولاً على ايرث نيوز.