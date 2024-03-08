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الجيش الأميركي يعلن شن ضربات جديدة على الحوثيين

الجيش الأميركي يعلن شن ضربات جديدة على الحوثيين
الجيش الأميركي يعلن شن ضربات جديدة على الحوثيين
2024-03-08 10:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الأميركي شن ضربات جديدة، الخميس، استهدفت قدرات جماعة الحوثي العسكرية في اليمن. وقال بيان للقيادة المركزية للجيش الأميركي إنه نفذ ضربات وصفها بأنها “دفاع عن النفس”، استهدفت 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وطائرة مسيّرة، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في  اليمن. وتابع: “أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية 3 طائرات […]

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