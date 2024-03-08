إصابة جديدة تبعد بنزيما عن الاتحاد

2024-03-08 10:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

واصل سوء الحظ، ملاحقة كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، بعدما تعرض لإصابة جديدة ستبعده لفترة أخرى عن مباريات الفريق المقبلة.

وذكر الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه على منصة "أكس"، أن بنزيما تخلص من آلام بطن الساق، التي أزعجته طوال الفترة الماضية، وشارك في مران الأربعاء الماضي.

وأضاف "لكن اللاعب عانى مساء الخميس، من ألم أسفل الظهر، مما منعه من المشاركة في التدريبات".

وأشار اتحاد جدة إلى أن كريم بنزيما سيخضع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة.

وتأكد بذلك غياب بنزيما عن مباراة الفريق ضد الأخدود، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي.

فيما يبقى مصير النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، غامضًا من مباراة الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وغاب بنزيما عن مباراتي الهلال الماضيتين في الجولة 22 من الدوري السعودي، وذهاب ربع نهائي البطولة الآسيوية، علمًا بأن العميد خسر (1-3) و(0-2) على التوالي.

ويعاني بنزيما من سوء حظ ملحوظ، إذ لم يهز الشباك منذ مباراة الأهلي المصري منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي في كأس العالم للأندية، فضلًا عن إهدار ركلة جزاء، وتسجيل هدف في مرماه.

المصدر: وكالات