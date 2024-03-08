2024-03-08 10:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفوازأعلن وزير الشباب عباس جبر العلياوي، اليوم الجمعة، عن مشاريع زراعية للشباب في عموم المحافظات.وقال العلياوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "واحداً من شعارات الحكومة هو رفع الخدمة التي تمثل لشرائح كبيرة، ولعل شريحة الشباب هي الأكثر اهتماماً في برنامج هذه الحكومة، لما لها من تأثير في استقرار وحفظ وأمن هذا البلد"، لافتاً الى أن "وزارة الزراعة خصصت مجموعة من المشاريع وعلى وجه التحديد نفذت مشروع المتفرغين الزراعيين الذي تم إنجازه بثلاث محافظات، والعمل ماض في هذا المشروع في عموم المحافظات الأخرى".وأضاف أن "هذا المشروع يمثل فرصة كبيرة للمهندسين الزراعيين والبيطريين وخريجي المعاهد الزراعية وكل المشمولين بهذا القانون"، مبيناً أن "المشروع يتضمن توزيع أراضٍ بمساحة 50 دونما ستكون ليس فقط لغرض استغلالها وإنما بعد مضي عشر سنوات سيكون من حق المهندس أو المتفرغ الزراعي أن يقدم طلبا لتمليك هذه الأرض".وتابع العلياوي أن "مميزات هذا المشروع أيضاً بإمكان المهندس احتساب فترة التفرغ كخدمة وظيفية وشموله بالتقاعد"، مشيراً الى أن "وزارة الزراعة أطلقت أيضاً مبادرة أخرى هي مبادرة الوكالات الزراعية التي ستعرض في هيئة الرأي القادمة، وستفتح لهم فرص كبيرة للمتفرغين والمهندسين الزراعيين، وكل المشمولين برعاية ودعم وزارة الزراعة".وأكد أن "الوزارة تدعم جميع الشرائح ولاسيما شريحة الشباب".