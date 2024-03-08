تعرف على الأسعار.. استمتع بروح رمضان في منتجع وسبا دبل تري هيلتون جزيرة المرجان

2024-03-08 10:24:24 - المصدر: سبا دبل تري

تمتع بتقاليد مستوحاة من تركيا ونكهات عربية وسط إطلالات خلابة على الخليج

رأس الخيمة، 8 مارس 2024: عِشْ رمضــان بعبقِ الضيافة في مطعم "مزِه" الواقع في منتجع وسبا دبل تري في هيلتون جزيرة المرجان الساحرة. انغمس في نفحاتِ الضيافة التركية الأصيلة وتلذّذ بأشهى مأكولات رمضان المفضلة، وسط أجواءٍ تُحييها عروض الطهي المباشرة وأداء عود حيّ آسر.

استمتع بتشكيلةٍ فاخرة من الأطباق الشهية التي تجمع بين عبقِ المطبخ التركي وروحِ الضيافة العربية، والتي أعدها ببراعة طهاتنا المهرة. انغمس في مسرح الطهي حيث يقدم الطهاة الأطباق الشهية الطازجة. استمتع بالأجواء الدافئة الممزوجة بإطلالات خلابة على الخليج، وانسَ مع أنغام العود الحي الشجية لتخوض تجربة إفطار لا تُنسى.

تذوق مجموعة غنية من النكهات وتقاليد الطهي في مائدة إفطار مطعم مزة. استمتع بالأطباق الشهية المستوحاة من تركيا مثل "صودجوك بيده" و"كباب أضنة"، إلى جانب الأطباق العربية المحببة مثل "شوربة العدس" و"لحم الضأن الأوزي". جرب مشهد العرض المذهل للطهي الحي، حيث سترى الطهاة يحضرون أمام ناظريك مشاوي الكباب الشهية والحلويات اللذيذة مثل أم علي والكنافة. اروِ عطشك بالمشروبات المنعشة مثل الكركديه والليمون بالنعناع. استكمل تجربتك الاستثنائية مع تشكيلة من المشروبات التي تُناسب جميع الأذواق، مثل الكركديه، الجلاب، تمر الهندي، اللبن، الليمون بالنعناع، بالإضافة إلى المياه المعدنية الطبيعية والغازية.

يُقدِّم مطعم مزة تجربة إفطار لا تُنسى في أجواءٍ دافئة مع عروض حيّة آسرة، مُجسِّدةً روح شهر رمضان الفضيل. عِشْ جوهرَ رمضان واصنع ذكرياتٍ لا تُنسى مع أحبائك في مطعم "مزِه" بدبل تري في هيلتون، منتجع وسبا جزيرة مرجان.

تفاصيل العرض:

الإفطار التقليدي: انغمس في تشكيلة فاخرة من الأطباق الشهية، تجمع بين عبق المطبخ التركي وروح الضيافة العربية، أعدها ببراعة طهاتنا المهرة.

انغمس في تشكيلة فاخرة من الأطباق الشهية، تجمع بين عبق المطبخ التركي وروح الضيافة العربية، أعدها ببراعة طهاتنا المهرة. محطات الطهي الحية عِشْ التجربة الشّيقة لمشاهدة طهاتنا يبدعون أمام ناظريك في محطات الطهي الحيّة، ويقدمون لك أشهى الأطباق المعدة على الفور.

عِشْ التجربة الشّيقة لمشاهدة طهاتنا يبدعون أمام ناظريك في محطات الطهي الحيّة، ويقدمون لك أشهى الأطباق المعدة على الفور. أجواء ساحرة: استمتع بأجواء مطعم مزة الدافئة والمترفة، مع إطلالات خلابة على الخليج العربي، لتخوض تجربة إفطار لا تُنسى.

استمتع بأجواء مطعم مزة الدافئة والمترفة، مع إطلالات خلابة على الخليج العربي، لتخوض تجربة إفطار لا تُنسى. عروض العود الحية: استمتع بألحان العود الحية الشجية، لتضفي على أجواء المطعم سحرًا خاصًا وتخلق ذكرى مميزة.

المعلومات الأسعار الحجز:

السعر: 149 درهم إماراتي للشخص الواحد (يشمل 10% رسوم خدمة، و7% رسوم الجهة، و5% ضريبة القيمة المضافة).

149 درهم إماراتي للشخص الواحد (يشمل 10% رسوم خدمة، و7% رسوم الجهة، و5% ضريبة القيمة المضافة). الحجز: للحجز والاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى FandBReservations@hilton.com أو الاتصال على الرقم 072030104. يمكنك أيضًا الاتصال بنا عبر واتساب على الرقم 971569954579+

للحجز والاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى أو الاتصال على الرقم 072030104. يمكنك أيضًا الاتصال بنا عبر واتساب على الرقم 971569954579+ الموقع: منتجع وسبا دبل تري باي هيلتون، جزيرة المرجان، شارع مرسى جزيرة المرجان، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.

فعاليات شهر مارس الأخرى:

"نفحات سانشيا ": انغمس في عالم عجائب المطبخ الآسيوي في "نفحات سانشيا" كل يوم جمعة من الساعة 6:30 مساءً إلى 10:30 مساءً في فندق دبل تري باي هيلتون، منتجع وسبا جزيرة المرجان. اختر بين باقة "شوجا" مقابل 175 درهمًا إماراتيًا وباقة "ساكورا" مقابل 222 درهمًا إماراتيًا لرحلة لا تُنسى في عالم الطعام.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

بن كيرشو، مدير عام التسويق الإبداعي في هايف مايند

هاتف: 0501580677

البريد الإلكتروني: ben@wearehivemind.com

حول منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان

يقع منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان على شواطئ جزيرة المرجان الساحرة في رأس الخيمة، ويمثل جوهرة للرفاهية والاسترخاء.

يمتد المنتجع على شاطئ خاص بطول 650 متر، وهو بمثابة كنز من المرافق، بدءًا من مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام الفاخرة عبر 13 بارًا ومطعمًا، ووصولًا إلى حمامات السباحة السبعة الرائعة وملاعب البادل والتجديف.

يوفر منتجعنا لراغبي الاستجمام ملاذًا للسكينة في سبا خاص، بينما يمكن لعشاق اللياقة البدنية الاستفادة من صالة الألعاب الرياضية الحديثة. يمكن للضيوف الصغار الاستمتاع في نادي تشاكلز للأطفال، الذي يضم مجموعة من الأنشطة الجذابة، وملعبًا في الهواء الطلق، ومنطقة أكوا القراصنة المائية (بايريت بوت آكوا) الساحرة.

بالنسبة للضيوف الذين يتوقون إلى مزيج متوازن من العافية والاسترخاء، لا حاجة للتنازل في منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان #doubletreemarjanisland. سواءً أكانت جلسة تمرين مُنشطة في صالة الألعاب الرياضية أم علاجًا مهدئًا في السبا، يضمن المنتجع تحقيق التوازن بين تجديد النشاط والحيوية.

يستقطب منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان شريحة واسعة من الضيوف، بدءًا من السياح الذين يبحثون عن ملاذ على شاطئ البحر، ووصولًا إلى السكان المحليين الذين يرغبون في قضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة. ويبقى المنتجع الوجهة الأبرز في المنطقة لتجارب لا تُنسى. اغطس في أفضل ما في العالمين واخلق ذكريات لا تنسى معنا!