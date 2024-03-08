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في بغداد وبابل .. اعتقال 15 متهماً بقضايا قانونية مختلفة

في بغداد وبابل .. اعتقال 15 متهماً بقضايا قانونية مختلفة
في بغداد وبابل .. اعتقال 15 متهماً بقضايا قانونية مختلفة
2024-03-08 11:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية ، اليومالجمعة، اعتقال 15 متهما بقضايا قانونية مختلفة في بغداد وبابل. وذكر بيان ورد ” ايرثنيوز” أنه أسفر الجهد الأمني لقطعات الفرقة الآلية شرطة اتحادية والقطعات الملحقة بها وبإسناد الجهد الاستخباري عن إلقاء القبض على 15 متهما بينهم امرأة وفق المواد القانونية (سرقة ، مخدرات ، تهديد ، مشاجرة ، […]

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