بالصورة.. غارة جوية تركية تقتل مدنيين اثنين بمحافظة دهوك في كردستان العراق

2024-03-08 11:05:13 - المصدر: رويترز

أفاد مصدران أمنيان لرويترز اليوم الجمعة بأنّ مدنيين اثنين قُتلا في غارة جوية تركية استهدفت منطقة شيلادزي الجبلية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق.

ولم تُصدر السلطات التركية أيّ تعليق حول الغارة حتى الآن.

وقالت مصادر محلية وسكان من المنطقة لـ"هذا اليوم" إن القتيلين هما آرس فرج زيباري وسعيد مبارك زيباري

وتأتي هذه الغارة في إطار العمليات العسكرية التي تشنّها تركيا ضدّ مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتُعدّ محافظة دهوك من المناطق التي يتواجد فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني، وتُنفّذ تركيا بشكل متكرّر غارات جوية ضدّ مواقعهم في هذه المحافظة.

وتُثير هذه الغارات الجوية التركية استياء الحكومة العراقية، التي تُطالب أنقرة بوقفها واحترام سيادة العراق.