كربلاء.. منتسب يعثر على خاتم "الماس" ويعيده لصاحبته (صورة)

2024-03-08 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعاد منتسب في شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة (8 اذار 2024) خاتمًا (الماس) عثر عليه الى صاحبته بالمحافظة.

وقالت قيادة شرطة كربلاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المفوض (مؤيد عليوي تركي) المنسوب الى مديرية حماية المنشآت في قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، عثر على خاتم من الماس أثناء تأدية واجبه في مستشفى الولادة".

وأضاف البيان، انه "وبعد العثور على الخاتم بادر المنتسب الى البحث عن صاحبته حتى توصل إليها وأعطاها الخاتم وهي إحدى منتسبات الكادر الطبي في مستشفى الولادة"، مؤكدا ان "هذه الحالة تجسد امانة رجال شرطة كربلاء في إعادة الامانات الى أصحابها".