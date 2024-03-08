المرور العامة تعلن قطع نفق الرستمية شرقي بغداد

2024-03-08 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، قطع نفق الرستمية في بغداد لمدة 6 ساعات.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تقرر قطع نفق الرستمية بإتجاه الرستمية، اليوم الجمعة، من الساعة العاشرة صباحا لغاية الساعة الرابعة عصرا"، موضحة ان "الاجراء لربط روافد مجسر الرستمية الحديدي المرحلة الأخيرة ( مشروع تطوير شارع القناة)".

وأضاف البيان، انه "ستكون هناك تحويلة مؤقتة من شارع القناة قبل النفق صعودا باتجاه الخط السريع محمد القاسم لمسافة 100 متر والعودة بإتجاه الرستمية شارع القناة".