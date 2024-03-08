مقتل واصابة ثلاثة اشخاص بقصف تركي لناحية شيلادزي في دهوك

2024-03-08 11:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، بمقتل شخصين وإصابة الثالث بجروح بليغة جراء قصف تركي على ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "طائرة مسيرة يشتبه بأنها تركية استهدفت ثلاثة مواطنين من قرية (بريسكي) توجهوا في وقت متأخر من ليلة أمس إلى سفوح جبل (زيباريان) ضمن ناحية شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك، لجمع نباتات وأعشاب ربيعية برية"، مبينا أن "القصف أدى لمقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح بليغة".

وأضاف، أن "الأهالي والقوات الأمنية لم يصلوا بعد لموقع الحادث لانتشال الجثث بسبب وعورة المنطقة التي تبعد عن القرية حوالي 4 كم".



