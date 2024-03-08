المندلاوي: مجلس النواب حريص على تضمين التشريعات الكفيلة بإزالة العقبات أمام المرأة

2024-03-08 11:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، ان مجلس النواب حريص على تضمين التشريعات الكفيلة بإزالة العقبات أمام المرأة.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني وأطيب التبريكات للمرأة العراقية ونساء العالم، بمناسبة عيدها العالمي، ونؤكد ان مجلس النواب حريص على تضمين التشريعات الكفيلة بإزالة العقبات التي تقف في طريقها وتضمن حقوقها، وندعو إلى إشراكها وتمكينها بصورة أكبر في القيادة والادارة كونها ركيزة اساسية من ركائز البناء والإصلاح في المجتمع".وأضاف: "كما نُثمن كثيراً دور المرأة العراقية واسهاماتها الكبيرة في مختلف المجالات، ونتقدم بالشكر والعرفان في هذا اليوم وكل يوم لأمهات وزوجات وبنات الشهداء، ونقدر عالياً صبرهن وتفانيهن من أجل العراق ومستقبل ابناءه، وندعو لتكريمهن عرفاناً بحجم ما قدمنه من تضحيات".