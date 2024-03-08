اتحاد الركبي يجدد الثقة بالمدرب الإيراني حميد رضا

2024-03-08 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعجدد الاتحاد العراقي للركبي ثقته بالمدرب الايراني (حميد رضا) لقيادة المنتخبات الوطنية لفئة الرجال والنساء في قادم الاستحقاقات الآسيوية والعربية ولمدة سنة واحدة حتى بداية (2025).و قال رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق هزاع في بيان للمكتب الاعلامي لاتحاد الركبي ان " اتحاده جدد الثقة بالمدرب الايراني حميد رضا عطفاً على ما قدمه بالفترة الماضية بعد ان شهدت رياضة الركبي في عهد تدريبه لأسود الرافدين تطوراً ملحوظاً وهذا ما شهدناه في البطولة العربية الاخيرة ".وأضاف : "نثمن الجهود المبذولة من قبل المدرب حميد رضا التي يقدمها لتطوير الركبي العراقي وإعداد جيل مميز ينافس على صعيد القارة ".وختم: "ثقتنا كبيرة بالمدرب ورسمنا معه خططاً مستقبلية سنحصد ثمارها في المستقبل القريب من خلال المشاركات القادمة التي تنتظر المنتخبات الوطنية لفئة الرجال والنساء".