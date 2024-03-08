رئيس هيئة الإعلام يبحث مع البنك الدولي استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في العراق

2024-03-08 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ،اليوم الجمعة، مع البنك الدولي استراتيجية تكنولوجيا المعلومات في العراق.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، بحث مع وفد رفيع من خبراء البنك الدولي استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك في هذا المجال، وكذلك الجهود التي يبذلها العراق لتسريع وتيرة التحول الرقمي ونشر الرقمنة في المفاصل الحكومية المختلفة ،الذي جاء على هامش القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 في واشنطن".واضاف انه"جرى خلال اللقاء بحث المشاريع والبرامج التي يتبناها العراق في إطار استراتيجيته الرقمية عبر تطوير البنى التحتية وتشريع القوانين التي تصب في صالح التحول الرقمي، وايضا مناقشة سبل الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتطوير الاستراتيجية العراقية في مجال الاتصالات، الذي حضر مدير التنمية الرقمية في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميشال روجي، والخبراء في التنمية الرقمية كلاً من عبد الله جبور وعصام خيّاط".واشار الى ان"القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 المنعقدة في واشنطن تستضيف كبار المسؤولين والوزراء في الحكومات والقطاع الخاص، بهدف استكشاف الفرص وتسريع وتيرة التحول الرقمي واستعراض واقع التنمية في دول العالم، فضلا عن كشف أحدث التقنيات والرؤى العلمية في مجال الابتكار والتواصل والتحول الرقمي".