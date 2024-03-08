افتتاح الجسر اليوغسلافي بعد تأهيله في ميسان

2024-03-08 11:54:01 - المصدر: واع

ميسان - واع – شذى السودانيأعلن محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، اليوم الجمعة، عن افتتاح الجسر اليوغسلافي بعد تأهيله.وقال الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم افتتاح الجسر اليوغسلافي الكونكريتي ضمن تخصيصات محافظة ميسان (قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لعام 2022) بعد اكتمال أعمال تأهيله".وأضاف أن "هذا المجسر يعد من الشرايين المهمة في شبكة النقل داخل مدينة العمارة، وهو من أهم الجسور في المحافظة كونه يربط مركز مدينة العمارة بشمالها، وافتتاحه سيسهم أسهاماً كبيراً في فك الاختناقات المرورية، وكذلك يمتص زخم المركبات في مركز المدينة".