الهجرة: توزيع 2000 حصة من المساعدات الإغاثية على الأسر العائدة إلى سنجار

2024-03-08 12:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الهجرة، اليوم الجمعة، عن توزيع (2,000) حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في منطقة سنوني بسنجار. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الفرق الميدانية التابعة لها في محافظة نينوى / مكتب سنجار وزعت (2,000) حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية […]

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