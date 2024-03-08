2024-03-08 12:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتجه الدولار صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، في حين ارتفع الين وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة في اليابان. ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق الجمعة، […]

ظهرت المقالة الفيدرالي يذيق الدولار مرارة أكبر خسارة أسبوعية هذا العام أولاً على ايرث نيوز.