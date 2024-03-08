2024-03-08 12:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة (8 آذار 2024)، إلقاء القبض على متهم بسرقة 46 مليون دينار من داخل منفذ صرافة بمنطقة المنصور غرب العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 46 مليون دينار عراقي من داخل منفذ صرافة ضمن منطقة المنصور ببغداد".

وأوضحت، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب المنصور لمكافحة الاجرام عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية تم التوصل الى المتهم والقبض عليه".

وأشارت الى، أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل وفق القانون".