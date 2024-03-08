ابرزها القيثارة والكرخ.. 5 مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق

2024-03-08 12:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 19 والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق ابرزها لقاء الشرطة الوصيف مع فريق الكرخ في طموح استمرار الضغط على القوة الجوية المتصدر.

وتجري عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم، ثلاث مواجهات، الأولى على ملعب الساحر أحمد راضي بين فريقي الكرخ وضيفه الشرطة، وعلى ملعب السليمانية يستضيف نوروز نظيره الحدود، بينما يلاقي نفط ميسان ضيفه كربلاء على ملعب ميسان الأولمبي.

وفي كردستان، يستضيف فريق أربيل عند الساعة الخامسة عصراً على ملعبه ضيفه دهوك، كما يلاقي فريق الكهرباء على ملعب الزوراء في الساعة الثامنة والنصف مساءً ضيفه نفط البصرة.

يشار الى أن فريق القوة الجوية يتصدر ترتيب دوري نجوم العراق، بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 44 نقطة، يليه بالوصافة فريق الشرطة برصيد 39 نقطة، ثم زاخو ثالثاً برصيد 32 نقطة، ودهوك رابعاً برصيد 28 نقطة.



