كركوك.. اختتام أول معرض للكتاب بالحويجة وتوقيع 7 كتب لشاعرات وشعراء

2024-03-08 12:06:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتم اتحاد أدباء وكتاب كركوك، يوم الجمعة، فعاليات "أول معرض للكتاب" أقيم في قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، وذلك بالتعاون مع الكلية التقنية الشمالية.

وقال رئيس الاتحاد في كركوك، محمد خضر الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض هو الأول من نوعه في قضاء الحويجة، وأقيم بالتعاون مع الكلية التقنية-الحويجة إحدى تشكيلات الجامعة التقنية الشمالية".

وأضاف الحمداني، أن "المعرض أقيم بالاشتراك مع اتحاد أدباء كركوك ومكتبات (الوراقين، الفراهيدي، المعالي، الزمن الجميل)، واستمر لمدة أربعة أيام، وحضره نخبة من أدباء وكتاب كركوك".

ولفت إلى أن "المعرض شهد توقيع كتب الشاعرات (غربة قنبر، ذكريات عبدالله، حنان فلوجي) والشعراء (حسين زنكنة، جمال التجلي، الأديب وريا شهاب، وكتاب القاص موشي بولص)".

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أحمد موفق حسين، للوكالة، إن "الاستقرار الأمنى المتحقق في المنطقة، كان السبب الرئيس في الانطلاقة الحقيقية لتحقيق نهضة تقافية وعلمية متنوعة، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً ومن مختلف الشرائح، فضلاً عن الإطراء الذي قدمه أبناء المنطقة بحق هذا النشاط الثقافي".