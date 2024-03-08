2024-03-08 12:29:00 - المصدر: رويترز

زوريخ 8 مارس آذار (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام سويسرية اليوم الجمعة أن بنك يو.بي.إس سيغلق 85 فرعا في سويسرا من فروع عملياته المشتركة مع بنك كريدي سويس بحلول عام 2025 في إطار عملية دمج مع منافسه السابق.

وقالت صحيفة أرجاور تسايتونج إن عمليات الإغلاق ستكون في الأماكن التي يكون فيها فرعا يو.بي.إس وكريدي سويس "على مسافة قريبة جدا" من بعضهما، وإن المرحلة التجريبية ستبدأ في أبريل نيسان.

وخلال الإعلان عن الأرباح في فبراير شباط، قال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي ليو.بي.إس إن إنهاء ازدواجية الفروع كان جزءا من خطة البنك لخفض التكاليف في الأعمال المشتركة.

وقال متحدث باسم يو.بي.إس إن البنك لديه حاليا حوالي 190 فرعا في جميع أنحاء سويسرا ويمتلك كريدي سويس 95 فرعا.

وقال المتحدث إنه في نهاية العملية، سيستمر بنك يو.بي.إس في تغطية نفس الأماكن التي يعمل بها البنكان حاليا، لكن إجمالي عدد الفروع سينخفض بنحو الثلث.

ويقوم يو.بي.إس بعملية استيعاب لأعمال بنك كريدي سويس، الذي استحوذ عليه في عام 2023 بعد انهيار البنك الأصغر في أعقاب سلسلة من المشاكل المالية.