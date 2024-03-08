2024-03-08 12:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، يوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل أعمال جنوبي مدينة الكوت مركز المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل الأعمال (نجم البعيجي) الذي يملك العديد من أحواض الأسماك بمنطقة (البسروكية) جنوبي مدينة الكوت".

وبين المصدر، أن "البعيجي مختفٍ منذ يوم الاثنين الماضي، فيما عثر على جثته وعليها آثار إطلاقات نارية"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".