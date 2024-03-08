2024-03-08 13:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

علق مدير مكتب مفوضية الانتخابات السابق في السليمانية هاوري توفيق، اليوم الجمعة (8 اذار 2024)، على قضية وجود الآلاف من اكراد سوريا وتركيا وايران مسجلين كناخبين في اقليم كردستان.

وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هذا الموضوع غير صحيح إطلاقا، وهو حديث سياسي فقط لا صحة له، ناجم عن الاتهامات السياسية المتبادلة بين الأطراف المتصارعة".

وأضاف توفيق، أن "الناخب يحتاج للتصويت امتلاك الجنسية العراقية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن، وهذه المستمسكات كلها غير متوفرة لدى اللاجئين"، مؤكدا ان "منح الجنسية العراقية يتطلب موافقة وزير الداخلية الاتحادي حصرا، وهي مهمة عائدة للحكومة العراقية، وليس من صلاحيات الإقليم منح الجنسية".

وتصدر اتهامات عديدة لحكومة الإقليم والديمقراطي الكردستاني، من قبل الأحزاب الكردية المنافسة، بشأن عدم اجراء انتخابات نزيهة في الإقليم، فيما من المؤمل ان تشرف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية هذه المرة على انتخابات الإقليم ولأول مرة.







